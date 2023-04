Erst am Gründonnerstag hatte es im Ikea-Möbelhaus in Günthersdorf einen Streik gegeben. Nun wird erneut in dem Möbelladen im Saalekreis die Arbeit niedergelegt.

Günthersdorf/MZ - Die Beschäftigten der Ikea-Möbelhäuser in Günthersdorf und in Magdeburg sind diesen Freitag sowie am Sonnabend erneut zum Streik aufgerufen. Laut Gewerkschaft Verdi verweigert die Unternehmensführung weiterhin die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Deshalb wolle man Druck machen.

Wie es hieß, ist am Freitag in Günthersdorf eine Kundgebung mit Angestellten beider Häuser geplant und am Sonnabend in Magdeburg. Wie es hieß, werden beide Möbelhäuser aber geöffnet haben. Bei Ikea war bereits Gründonnerstag Streik.