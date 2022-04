Wie Wissenschaftler aus Merseburg an Plastik der Zukunft forschen

Ein An-Institut der Hochschule Merseburg forscht an Kunststoffen, die nicht aus schädlichem Erdöl bestehn – seit mittlerweile 20 Jahren. Warum es keine Nischenmarkt ist.

Merseburg/MZ - Mikroskopisch kleine Kunststoffteilchen in den Weltmeeren und ab 2022 gar ein Verbot von leichten Plastiktüten in deutschen Supermärkten: Kunststoffe habe im Zuge des wachsenden öffentlichen Bewusstseins für Umweltschutz und Ökologie an Ansehen verloren. Waren sie doch lange Zeit unlöslich mit dem Verbrauch von fossilen Rohstoffen verbunden.