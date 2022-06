Wie wird die mexikanische Weihnacht gefeiert?

Merseburg/MZ - Bald ist es so weit: Kartoffelsalat und Würstchen an Heiligabend, Ente oder Gans an den Weihnachtsfeiertagen und natürlich Geschenke vom Weihnachtsmann. Die Traditionen in Deutschland sind uns bekannt. Doch wie verbringen Austauschstudenten der Hochschule Merseburg ihre Festtage?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<