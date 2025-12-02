Nach wie vor sorgen wildgeparkte und querliegende E-Scooter von Bolt in Merseburg für Ärger. Das Mobilitätsunternehmen ermutigt, die Fälle zu melden. Bolt hat das grundlegende Problem, dass nur ein Mitarbeiter zur Verfügung steht, um alle rund 600 Fahrzeuge in Halle und Merseburg zu managen.

Wie vorgehen, wenn man umgekippte oder wildgeparkte Bolt-E-Scooter in Merseburg melden will?

Die Firma Bolt bietet seit 2021 E-Scooter zum Ausleihen in Merseburg an.

Merseburg/MZ. - Sie sind mittlerweile ein wichtiger Baustein im Merseburger „Mobilitätsmix“, gelten als „Letzte-Meile“-Fahrzeuge von Zug, Straßenbahn oder Bus nach Hause. Und immer noch sorgen sie, vor allem im liegenden Zustand, für Ärger bei Passanten: die Leih-E-Roller von Bolt. Bolt ist der einzige derartige Anbieter in der Stadt.