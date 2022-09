Wie verstehen Seniorinnen aus Merseburg Emojis?

Merseburg/MZ - Fragende Blicke und schüttelnde Köpfe sind in der Runde im Mehrgenerationenhaus Merseburg zu sehen, als die Frage im Raum steht, was ein Emoticon sei. Doch sobald das Wort Emoji fällt, ändern sich die Gesichtsausdrücke schlagartig, die ersten Seniorinnen zücken ihre Smartphones. „Klar, ich verschicke gerne mal Liebesgrüße oder Herzchen“, ruft eine der Frauen und die anderen stimmen zu. So gut wie jede der über 70-jährigen Frauen besitzt ein Smartphone und verschickt regelmäßig Nachrichten über den Nachrichtendienst Whatsapp. Doch die Emojinutzung fällt jedem unterschiedlich leicht.

