Wie sich Malerin von Engeln inspirieren lässt

Mücheln/MZ - Seit 16 Jahren lebt Christine Lammich in Mücheln. 2008 kam die kreative Erzieherin zu ihrem Hobby Malen. Die Einwohner ihrer neuen Heimatstadt hatten seitdem schon mehrfach Gelegenheit, ihre Werke zu sehen. Bei einer der regelmäßigen Rathausgalerien stand sie zum Beispiel im Mittelpunkt und darf in einer Arztpraxis der Geiseltalstadt ihre Bilder präsentieren. Auch bei den jährlichen Kulturmonaten im November nahm die heute 65-Jährige schon mehrfach an der Hobby-Schau kreativer Einwohner teil. So wie in diesem Jahr auch, als ihr bei der Vernissage dann einer der Kunstpreise der Stadt verliehen wurde.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.