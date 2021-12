Wie reizvoll ist Merseburg?

Merseburg/MZ - 560 von beinahe 3.000 Studenten an der Hochschule Merseburg sind Austauschstudenten. Insgesamt kommen sie aus 33 verschiedenen Ländern. Die stärkste Gruppe, gut ein Fünftel, kommt aus China, danach folgen Marokko, Syrien und die Schweiz, erklärt Gabi Meister, Leiterin des International Office der Hochschule. Dabei wird zwischen Freemovern unterschieden, die ein ganzes Studium lang in Merseburg bleiben und denen, die ein Austauschprogramm nutzen und meistens für ein Jahr vor Ort sind. Doch wieso genau entscheiden sich die Studenten dafür, nach Merseburg zu kommen?

Marijana Kasalovic – Serbien

Austauschstudentin Marijana aus Serbien (Foto: HS Merseburg)

Die Serbin macht gerade ihren Doktor in der Chemie und ist für den praktischen Teil an die Hochschule gekommen, ihre Prüfungen schrieb sie bereits in der Heimat. Nach Merseburg kam sie, weil ihr Mentor ihr eine internationale Karriere vorgeschlagen hat und zusammen mit der Hochschule ein Projekt koordiniert. Das erste Mal war sie 2019 für zwei Monate da: „Ich war begeistert von der Idee meines Mentors. Ich habe hier eine bessere Umgebung und besseres Equipment, um an meinem Projekt zu arbeiten.“ Damals gab es auch noch keine Pandemie, so dass sie die Chance hatte, Freunde kennenzulernen. Marijanas Praxisphase dauert vorerst bis Januar an, dann sind die sechs Monate rum. Jedoch möchte sie danach gerne in Halle oder Leipzig arbeiten. „In Deutschland sehe ich bessere Chancen für meine berufliche Entwicklung“, begründet die 33-Jährige ihre Entscheidung.

Ahmed Abu Rumman – Jordanien

Austauschstudent Ahmed aus Jordanien (Foto: HS Merseburg)

Der 21-Jährige ist für ein Jahr in Deutschland. Seit drei Monaten läuft sein theoretisches Semester an der Hochschule. Danach folgt ein halbes Jahr Praxis. „Es ist schön in Merseburg. Aber nach 18 Uhr gibt es kein Leben mehr“, sagt der Student. Dennoch mag er es hier: „Hier gibt es mehr Freiheiten bei der Wahl des Studienfaches. In Jordanien muss ich mich in der zehnten Klassen entscheiden, was ich mache.“ Dabei stehen sich soziale und technische Berufe gegenüber. Eine Ausbildung gibt es dort auch nicht. Ahmed studiert Mechatronik im Bereich der Ingenieurwesen im Master. Sein Praktikum macht er allem Anschein nach bei Bosch in Stuttgart. Dort könnte er sich auch vorstellen, später zu leben. Bei ihm steht jedoch nicht nur die Karriere im Vordergrund: „Das Leben als Student heißt nicht nur studieren. Es gehört einfach dazu, die Zeit auch zu genießen.“ Für die Zukunft plant er auch kleine Reisen. England oder Paris stehen auf seiner Liste weit oben.

Galiia Shaekova – Russland

Die 22-Jährige absolviert einen Doppelabschluss in angewandter Informatik. Seit Oktober 2019 ist sie mittlerweile in Merseburg. Sie wollte in das Ausland gehen, um neue Kulturen kennenzulernen. Nun fühlt sie sich wohl hier. „Es ist wie ein kleines Dorf, aber das ist okay. Ich habe mein eigenes Leben hier und konnte vor Corona noch viele Freundschaften knüpfen“, sagt Galiia. Das erste Semester sei wunderschön gewesen, danach wurde es durch die Beschränkungen etwas einsam. Sie nutzte die Zeit zum Lernen. Das parallel laufende Studium sei ziemlich fordernd und nur möglich, weil in Russland alles online angeboten wird. Für die Studentin gibt es mehrere Gründe, in Deutschland zu bleiben. „Ich fühle mich hier sicherer, auch wegen der politischen Situation. Ich habe in Russland Angst davor, dass etwas Schlechtes passiert“, erklärt sie und ergänzt: „Zudem gib es hier viele Möglichkeiten, das Leben zu genießen, und das Gehalt ist besser.“ In Russland müsse man viel sparen und könnte nicht mal eben schnell verreisen.

Neben der Tatsache, dass sich alle ein Leben in Deutschland aufbauen wollen, haben die drei Studenten noch etwas gemeinsam. Sie verbringen die Weihnachtstage nicht bei ihrer Familie, sondern bleiben hier. Der Hauptgründe sind die Schwierigkeit des Reisens mit den damit verbundenen Einschränkungen. Da die Traditionen in den Ländern auch ganz unterschiedlich sind und teilweise erst am 6. Januar gefeiert wird, verbringen sie die Tage auch alle anders. Galiia zum Beispiel nutzt die Zeit zum Lernen, Ahmed will die Umgebung erkunden und Marijana sieht es positiv und feiert einmal hier und später in der Heimat.