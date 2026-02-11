Tanzen wie vor 200, 300 Jahren – das lieben die Mitglieder der Gruppe „Playfords Raben“ aus Merseburg. In ebenso historischer Kleidung zeigen sie gern ihr Können, etwa beim Schlossfest.

Barocke Tänze nach Vorlagen des Engländers John Playford haben in ganz Deutschland Fans. Wer das in Merseburg lernen will, ist bei der Gruppe „Playfords Raben“ richtig.

Merseburg/MZ. - Historische Tänze hauptsächlich aus dem 17. und 18. Jahrhundert haben es Nora Steinki und Julia Meusel schon viele Jahre angetan. In einer Tanzgruppe, die sich in der „Mampfe“ in Merseburg traf, frönten sie ihrer Leidenschaft. Dann kam mit der Coronapandemie dafür das Aus.