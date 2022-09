Wie Merseburg mehr junges Leben in die City bringen will

Die Skater sollen in einigen Jahren eine neue Heimat in der Merseburger Innenstadt bekommen. Dadurch soll die City auch belebt werden.

Merseburg/MZ - Immer wieder gibt es Kritik an den Freizeitmöglichkeiten für Kinder und auch Jugendliche in der Merseburger Innenstadt. Die meisten Spielplätze, die in Merseburg existieren, sind Anfang der 1990er Jahre entstanden. Die Skateranlage am Hinteren Gotthardteich hat ihre besten Tage hinter sich, und Ballsportanlagen gehören entweder zu Sportvereinen oder Schulen - öffentlich zugänglich sind sie nicht.