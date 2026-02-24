Spargelbauer Ingo Hindorf aus Langeneichstädt ist jetzt auch Ausbilder des 18-jährigen Jerome Franke, der schon immer Landwirt werden wollte. Warum das nur mit Kooperationspartnern möglich ist.

Langeneichstädt/MZ. - Der einzige Saalekreis-Spargelbauer Ingo Hindorf aus Langeneichstädt ist seit über 20 Jahren selbstständig, hat einen festen Mitarbeiterstamm, beschäftigt jährlich dazu Dutzende Saisonkräfte, und seine beiden Söhne machen Anstalten, den Familienbetrieb einmal zu übernehmen. Jetzt geht der Landwirt noch einen Schritt weiter Richtung zukunftsfähiger Betrieb. Er bildet seit Herbst seinen ersten Lehrling aus, Jerome Franke.