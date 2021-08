Wie lange die Bauarbeiten an B181 Behörde in Merseburg-Meuschau noch andauern

Die Baustelle an der Bundesstraße 181 in Merseburg-Meuschau erfordert von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern noch einige Geduld.

Meuschau/MZ - Die Baustelle an der Bundesstraße 181 in Merseburg-Meuschau erfordert von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern noch einige Geduld. Wie Petra Witte, die Regionalbereichsleiterin von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde Süd mitteilt, wird nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Bauende im Oktober diesen Jahres ausgegangen.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird derzeit der nördliche Fahrbahnbereich zwischen Höhe Tankstelle und Knoten Kollenbeyer Weg saniert. Parallel wird der nördliche Gehwegbereich der B181 zwischen Autohaus und Einfahrt Kollenbeyer Weg realisiert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Diese bleibt laut Petra Witte bis voraussichtlich Ende der 35. Kalenderwoche, also 3. September, bestehen.

Fertigstellung der Baumaßnahme an der B181 hat sich „erheblich verzögert“

Im Anschluss erfolge die Sanierung des nördlichen Fahrbahnbereichs im Bauabschnitt vom Kollenbeyer Weg bis zum planmäßigen Bauende, Ortsausgang Merseburg, ebenso unter halbseitiger Sperrung. Zeitgleich sollen nach Angaben der Regionalbereichsleiterin die Gehwegbauarbeiten im südlichen Baubereich gegenüber der Dorfstraße in Richtung Tankstelle erfolgen.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme hat sich „erheblich verzögert“, so Petra Witte und ergänzt, das grundsätzliche Problem seien aber nicht die Straßen-, Gehweg- und Radwegarbeiten. „Vielmehr sind es die Umverlegearbeiten der Bestandsleitungen der Versorger, die hier in einem beispiellosen Maße erforderlich wurden.“ Ursprünglich sollten die Bauarbeiten an der Bundesstraße 181 in Merseburg-Meuschau bis September 2012 dauern.