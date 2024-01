Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Saalekreis/MZ. - Die Traktoren versperren die Auffahrt zur A 9 an der Anschlussstelle in Bad Dürrenberg. Kurz vor 9 Uhr sind Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg auf die Kreuzung gefahren. An ihrer Seite sind am Tag drei der Bauernproteste erneut Privatpersonen, die mit Fahrzeugen ebenfalls die Auffahrten der Anschlussstelle blockieren. Auch entlang der A 38 versperren Landwirte die Auffahrten, wie bei Bad Lauchstädt. In ganz Sachsen-Anhalt haben Landwirte sich am Mittwoch für diese Form des Protestes entschieden und 20 Auffahrten dichtgemacht. Lediglich jene in Mansfeld-Südharz, die für den Hochwassereinsatz gebraucht werden, bleiben offen.