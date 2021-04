Wie kam die Tatwaffe nach dem Angriff in die Wohnung des Opfers?

Merseburg - Als die Rettungssanitäter im Merseburger Bahnhof eintrafen, fanden sie P. schlafend auf einer Bank vor. Auf die Frage, ob sie ihm helfen könnten, saß er sofort kerzengerade da, wollte sie verbal zum Teufel schicken. Die Sanitäter wollten jedoch sicher gehen, dass dem Mann nichts fehlt. Als sie jedoch den Satz hörten: „Ich habe gerade jemanden abgestochen“, machten sie freiwillig einen Schritt zurück.

Messerattacke in Merseburg: Opfer wurde mit Not-OP gerettet

Ob an der Information des stark alkoholisierten Mannes etwas dran ist, war zunächst nicht klar. Doch schon wenig später, als die Leitstelle die Meldung von einem Schwerverletzten mit Stichwunde erhielt und die Polizei eingeschaltet wurde, war klar, dass beide Dinge zusammenhängen. P. wurde vorläufig festgenommen.

Er war offenbar der gesuchte Täter, der am Vormittag des 25. September 2020 einen Mann in Merseburg mit einem Messer schwer verletzt hatte. Nur durch eine Not-Operation konnte das Leben des Opfers gerettet werden. Deshalb muss sich der 33-jährige Hallenser aktuell vor dem Landgericht Halle wegen versuchten Totschlags verantworten.

Opfer und Täter kannten sich aus der Drogenszene

Ihr Mandant werde sich vor Gericht nicht äußern, sagte die Anwältin des Mannes. Allerdings gab es eine schriftliche Erklärung des Angeklagten, in der er zugibt, einen 40-jährigen Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. „Ich kannte K. schon länger. Wir haben uns in der Drogenszene kennengelernt“, heißt es in der Erklärung. „Ich wollte ihm mein Handy verkaufen, weil ich dringend Geld brauchte.“ Schon auf dem Weg nach Merseburg sei er in der Bahn eingeschlafen, weil er am Vorabend Alkohol - angeblich zwei Flaschen Wodka - und Crystal Meth konsumiert habe.

Als er an dem Haus in der Erzberger Straße ankam, habe er die Haustür und die Wohnungstür eingetreten. Da K. nicht da war, sondern sich nur ein anderer Mann in der Wohnung befand, habe er sich ein Messer aus der Küche genommen und beschloss im Hausflur auf K. zu warten. Dort hat ihn dann auch eine Nachbarin gesehen, die ins Treppenhaus gekommen war. Das Gepolter in der oberen Wohnung habe sie aufgeschreckt und sie habe dann auch einen Streit zwischen beiden mitbekommen.

Zeugin beschreibt Messerattacke im Treppenhaus des Opfers

Dann habe K. seinen Gegenüber mit dem Spitznamen angesprochen und gesagt: „Mit nem Messer? Bist du bescheuert“, erzählte sie vor Gericht. Dann habe sie P. eine Vorwärtsbewegung machen sehen. „Dass er da ein Messer in der Hand hatte, konnte ich nicht sehen. Ich habe eher auf die Schnapsflasche in seiner linken Hand geachtet. Ich dachte, dass davon die Gefahr ausgehen könnte.“

P. sei aus dem Haus gerannt und K. hinterher. Doch der sei nur ein paar Meter weit gekommen. „Er kam zurück und man sah, dass es ihm nicht gut geht.“ Auf die Frage, was los sei, habe K. sein T-Shirt hochgezogen. „Und da habe ich das ganze Blut gesehen.“ Gemeinsam mit einer Bekannten habe sie erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt, erzählte die 29-Jährige.

Rätsel um Tatwaffe: Wie kam Messer nach dem Angriff in die Wohnung des Opfers?

P. hat zwar zugegeben, dass er K. angegriffen hat. „Ich habe aber nur einmal zugestochen und ich dachte nicht, dass K. schwer verletzt ist.“ Dann sei er abgehauen. Wenig später wurde er geschnappt. Sein Atemalkoholgehalt betrug da immerhin noch 1,57 Promille.

Das alles klingt nach einem klaren Fall. Doch das Gericht muss hier noch einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Denn völlig unbeantwortet ist aktuell die Frage: Wie kam die Tatwaffe nach dem Angriff in die Wohnung des Opfers im Obergeschoss? Das Opfer wurde in der Wohnung der Nachbarin versorgt und angeblich ist niemand nach oben gegangen. Das Messer, von dem ein Foto präsentiert wurde, ähnelt einem Gemüsemesser mit einer kurzen Klinge - kürzer als der Schaft. (mz/Undine Freyberg)