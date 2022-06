Wie Jäger aus Mücheln Rehkitze in den Feldern vor Mähmaschinen retten

Mücheln/MZ - Es ist sechs Uhr morgens auf einem Feld in Mücheln. Mitglieder der Jagdpachtgemeinschaft Mücheln sind schon früh unterwegs. Ihre Mission: Rehkitze retten. Denn möglicherweise liegen Jungtiere in dem hohen Gras, das der Landwirt an diesem Tag mähen will. „Etwa die ersten drei Wochen drücken die Rehkitze sich vor Gefahr“, erklärt Jäger Bernhard Bollmann. Das bedeutet, dass sie sich bei Gefahr klein machen, anstatt zu fliehen. Da die Jungtiere in dem hohen Gras kaum zu sehen sind, kann das verheerende Folgen für das Kitz haben.

