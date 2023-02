Größte Agri-Photovoltaikanlage in Sachsen-Anhalt Wie Investoren aus Mücheln die Großkaynaer von ihrem Projekt überzeugen wollen

Der Landwirtschaftsbetrieb AVG Mücheln plant an den Standorten Krumpa und Großkayna die größte Agri-Photovoltaikanlage in Sachsen-Anhalt, wobei unter den Solarpaneelen Hühner und Rinder weiden sollen. Der Solarpark soll grünen Strom für den Industriestandort Leuna liefern. Für Krumpa läuft das Bebauungsplanverfahren. In Großkayna sind die Pläne bislang nicht mit Ortschaftsrat und Bürgern konsensfähig.