Der Sole-Kohle-Geschichte Radweg beginnt in Braunsbedra und führt die ersten Kilometer am Geiseltalsee entlang.

Saalekreis/MZ. - Der Parkplatz am Geiseltalsee in Braunsbedra ist am Morgen noch leer. Es ist ganz still, das Vogelzwitschern ist alles, was ich höre, als ich mein Fahrrad abstelle und mir das große Schild mit den eingezeichneten Fahrrad- und Wanderwegen anschaue. Sofort entdecke ich die 29 Kilometer lange Strecke, die ich mir für heute vorgenommen habe: den Sole-Kohle-Geschichte-Radweg von Braunsbedra bis in den Burgenlandkreis nach Lützen.