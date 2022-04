Wie groß die Personalsorgen im Klinikum Merseburg sind

Das Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg

Merseburg/MZ - Das Basedow-Klinikum vermeldet eine deutliche Entspannung der Coronasituation. Das gilt sowohl für die Zahl der behandelten Covid-Patienten als auch für den Krankenstand des Personals. „Wir sind jetzt wieder soweit, dass wir in allen Bereichen sowohl Notfall- als auch elektive Behandlungen gewährleisten können“, berichtet Geschäftsführer Lutz Heimann. Das sei nicht immer so gewesen. „Wir hatten schon Tage, da wussten wir in manchen Bereichen kaum noch, wie wir die Versorgung sicherstellen sollen.“