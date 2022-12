Der „Rabe“ schließt Silvester Wie gelingt die perfekte Ente? Merseburger Traditionslokal verrät Erfolgsrezept

Wie gelingt der perfekte Braten? Die Küchenchefinnen des Merseburger Traditionsrestaurants verraten ihr Erfolgsrezept. In der Adventszeit setzen sie das hundertfach um. Doch in diesem Jahr zum letzten Mal. In „Liewalds Merseburger Raben“ gehen bald die Lichter aus.