Saalekreis/Halle/Leipzig/MZ. - Die letzte Etappe des insgesamt rund 250 Kilometer langen Elsterradwegs führt von Leipzig nach Halle, wo die Weiße Elster in die Saale und der Elsterradweg dementsprechend in den Saaleradweg mündet. Im Gegensatz zu Tadej Pogacar und Co., die sich derzeit durch die Normandie quälen, konnte ich (in Leipzig wohnend) bei meiner Tourenplanung die vorhergesagte Windrichtung berücksichtigen, was bedeutete: Nicht von Leipzig nach Halle, sondern von Halle nach Leipzig sollte es werden, also erst einmal ab in die S-Bahn. Am Hauptbahnhof Halle stieg ich dann voll motiviert auf den Sattel.

