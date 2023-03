Die Einheitsgemeinde Schkopau plant eine neue Kita in der Ortschaft Ermlitz. 2025 soll die Einrichtung stehen. Zusätzlich soll auch im Ortsteil Lochau perspektivisch eine neue Kindereinrichtung gebaut werden, da die vorhandene Kita in die Jahre gekommen ist. Aber wann?

Schkopau/MZ - Die Einheitsgemeinde Schkopau plant eine neue Kita in der Ortschaft Ermlitz. 2025 soll die Einrichtung stehen. Zusätzlich soll auch im Ortsteil Lochau perspektivisch eine neue Kindereinrichtung gebaut werden, da die vorhandene Kita in die Jahre gekommen ist und eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Die Fraktion CDU/ KFFS hatte nun einen Antrag eingereicht, in dem sie die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich mit der Planung des Ersatzneubaus in Lochau zu beginnen. Dieser wird derzeit in den Fachausschüssen des Gemeinderates diskutiert.