Seen in Schkopau

Schkopau/MZ - Die Schkopauer Seen sind beliebte Ausflugsziele. Die Gemeinde möchte die Strandbereiche daher weiter aufwerten. Die Verwaltung hatte sich für dieses Jahr mehrere Maßnahmen vorgenommen. Das wohl spannendste Projekt für die Bürger dürfte dabei der Hundestrand sein, der in Burgliebenau entstehen soll. Dort soll ein abgetrennter, umzäunter Bereich angelegt werden, in dem sich Hunde frei bewegen können – unter der Aufsicht ihrer Besitzer. Dieses Projekt wird sich allerdings etwas nach hinten verschieben, wie Ordnungsamtsleiter Thomas Kuphal erklärt.