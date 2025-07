Merseburg/Osaka/MZ. - Wer hätte gedacht, dass die Merseburger Rabensage einmal auf einer Bühne in Japan erzählt wird? Ein Theaterstück der Deutschen Schule Tokyo Yokohama (DSTY), einer deutschen Auslandsschule in Japan, hat genau das getan. Die Handlung spielt zu einem großen Teil in Merseburg, genauer gesagt vor dem Schlossensemble. Das Stück wurde von der Musik- und Theatergruppe der DSTY auf der Expo in Osaka aufgeführt.

