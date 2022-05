Wie eine Transfrau durch ein tragisches Erlebnis den Mut zu einem neuen Leben fand

Jahrzehntelang verheimlichte Beate, was sie schon als Kind verspürte: das Gefühl, nicht im richtigen Körper zu sein. Nun erzählt sie ihre Geschichte.

Vor zwei Jahren begann Beate eine Hormontherapie. Sie fühle sich einfach wohl als Frau, so die Rentnerin heute.

Merseburg/MZ - An einem Tag vor zwei Jahren nahm sie allen ihren Mut zusammen, griff zum Telefon und wählte die Nummer einer guten Freundin. Sie müsse reden, sagte Beate. Also verabredeten sich die beiden. „Dann habe ich mich zurechtgemacht“, erinnert sich die heute 66-Jährige mit der dunkelblonden Perücke und einer zierlichen Damenuhr am Handgelenk.