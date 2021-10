Wie eine Bank aus Hanf an der Marina Mücheln beim Klimaschutz helfen soll

Diese Bank aus Hanf steht jetzt an der Marina Mücheln.

Mücheln/MZ - Der jüngste Klimaaktionstag zum Thema Hanf an der Marina Mücheln hat bleibende Spuren hinterlassen. Vor Ort kann man ab sofort auf einer Hanfbank Platz nehmen. Sie soll nicht nur alternative Baustoffe sichtbar und tastbar machen, sondern ist auch gut für die Umwelt.

„Die Bank wurde aus Hanfbeton gegossen. Das sind zerkleinerte Reste von Faserhanf, die mit Kalk vermischt werden und ähnliche Eigenschaften und Haltbarkeit wie der normale Baustoff haben“, erklärt Müchelns Klimaschutzmanager Stefan Rensch dazu.

Der in den Pflanzenteilen enthaltene Kohlenstoff, der bei der Verbrennung oder Kompostierung der Pflanzenreste als CO2 freigesetzt würde, werde dadurch der Atmosphäre entzogen. Die in der Bank verbaute Menge entspreche circa 300 bis 400 Kilogramm CO2. Man sitze also im übertragenen Sinne auf einer halben Tonne Kohlenstoffdioxid. Da statistisch gesehen jeder Deutsche energiebedingt zehn bis elf Tonnen CO2 pro Jahr produziere, würde das 20 Bänken entsprechen, nennt der Klimaschutzmanager weitere interessante Fakten. Darüber kann man ja beim Ausruhen auf der Hanfbank mal nachdenken. Sie soll übrigens noch eine Erklärtafel bekommen.

Der Hanf-Klimaaktionstag war eine Zusammenarbeit der Stadt Mücheln mit der Hochschule Merseburg und da speziell mit Professorin Gundula Barsch und ihren Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit.Medien.Kultur. Laut Stefan Rensch stieß er mit seinen Angeboten zu Hanf in der Ernährung, der Kosmetik, als Bau- und Dämmstoff und vielem mehr auf große Resonanz.

Die Hochschule stellte dabei auch einen „Hanflernpfad Geiseltalsee“ vor. An mehreren Stationen entlang des Uferrundwegs könnten so Besucher auf spielerische und humorvolle Weise über Potenziale von Nutzhanf aufgeklärt werden. Die Konzeptidee ist bislang noch als Vision und Vorschlag zu betrachten und muss noch mit den Seeanrainerkommunen abgestimmt werden.