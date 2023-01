Wie ein Schkopauer seit 30 Jahren suchtkranken Menschen hilft

Schkopau/MZ - Bei einer Therapie sollten die Teilnehmer ihre Träume aufmalen. Wolfgang Hagedorn malte den Eiffelturm, weil er vom Reisen träumte. Inzwischen war der Schkopauer drei Mal in Paris und wird bald ein viertes Mal hinfahren. Überhaupt hat er die halbe Welt bereist, war schon in China, Brasilien und Australien. All diese Träume konnte er verwirklichen, weil er es geschafft hat, trocken zu werden. Denn der heute 73-Jährige war suchtkrank, hat jahrelang gegen den Alkohol gekämpft. „Ich habe nie aufgegeben“, sagt er. Wenn er jetzt so über sein Leben nachdenkt, kommt er zu dem Schluss: „Dafür hat es sich gelohnt, zu kämpfen und dafür lohnt es sich, trocken zu bleiben.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.