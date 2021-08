Wie ein Merseburger Verein seit Jahren mit Hingabe Wildvögel rettet und wieder aufpäppelt

Merseburg/MZ - Zaunkönig, Bienenfresser, Höckerschwan, Turmfalke und jüngst sogar einen Storch - sie alle hatte Thomas Schön schon quasi unter seinen Fittichen. Seit seine Frau und er im Jahr 2018 den Verein der Wildvogelhilfe Saalekreis gründeten, kümmert sich der Merseburger ehrenamtlich um wildlebende Vögel in allen möglichen Notlagen.

Gegen die Scheibe geflogen, Unfall oder Katzenangriff: Verein päppelt Wildvögel auf

Jetzt im Sommer gebe es das meiste zu tun, sagt der Ornithologe. Wenn sich bei ihm jemand meldet, der einen verletzten oder kranken Vogel fand, versucht er als erstes, so viele Daten wie möglich zu bekommen. Um welche Art handelt es sich? Was ist das Problem? Ist das Tier äußerlich verletzt? Fotos seien da sehr hilfreich, sagt er. Und sein Tipp ist, den Vogel erst einmal an Ort und Stelle zu belassen, ihn nicht gleich nach Hause mitzunehmen.

Vögel, die gegen eine Scheibe flogen, die Opfer von Unfällen wurden oder die Verletzungen durch Katzenangriffe erlitten, seien seine Hauptpatienten, schildert Thomas Schön seine Erfahrungen. Ziel seiner Hilfe sei, den Vogel am Ende wieder in die Freiheit zu entlassen. Sei das nicht möglich, müssten die Tiere eingeschläfert werden, was für manche Finder nicht immer nachvollziehbar wäre. „Aber ein Wildtier gehört in die Wildbahn“, betont er. „Wir produzieren keine Volierentiere.“

Wildvogelhilfe Saalekreis braucht dringend Mitstreiter

Während er es außerhalb der Brutsaison im Wesentlichen mit erwachsenen Vögeln zu tun bekommt, die zur Genesung nur einen geschützten Raum und regelmäßiges Futter benötigen, sei der Aufwand bei Jungtieren bedeutend größer, schildert der Merseburger. Da müsse man teils halbstündlich rund um die Uhr füttern - und das über Wochen. Neben der Aneignung nötiger Fachkenntnisse würde das die meisten Freiwilligen, die bei sich eine Pflegestelle einrichten möchten, abschrecken.

Dabei brauche die aktuell 15 Mitglieder zählende Wildvogelhilfe Saalekreis dringend Mitstreiter. Auf der einen Seite passive Unterstützer, auf der anderen mehr Pflegestellen. Das Ehepaar Schön hat keine große Station, sondern nutzt das häusliche Umfeld. Und da werde es inzwischen regelmäßig eng, schildert der Vereinsgründer. Er musste schon die Aufnahme von Tieren ablehnen und ist aktuell auf der Suche nach einem Haus mit Grundstück für seine Familie - und für die Wildvögel.

Fragt man ihn, ob die Entscheidung 2018 rückblickend richtig war, antwortet er mit einem klaren „Jein“. Natürlich sei es eine sinnvolle Arbeit, die geleistet werde. Aber es gebe in Sachsen-Anhalt keine staatliche Hilfe, keine Netzwerke. Mitteldeutschland sei sozusagen da ein weißer Fleck auf der Karte bis auf die Wildvogelhilfe in Leipzig.

Alles werde durch Privatinitiativen getragen. Die Arztkosten seien durch Spenden finanziert. Er arbeite neben seinem Job und seiner Familie mit kleinem Kind ehrenamtlich für die Tiere und erledige dazu alles Organisatorische. Allein die Telefonate könnten schon mal mehrere Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Seinen Jahresurlaub habe er allein seiner Berufung gewidmet. Derzeit seien zwölf Vögel bei ihm zur Pflege. Er würde die Arbeit sehr gern auf mehr Schultern verteilen.

Informationen über den Verein gibt es unter www.wildvogelhilfe-saalekreis.de, den Kontakt stellt man am besten per Mail, SMS oder WhatsApp her.