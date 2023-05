Die Wasserskianlage in Hohenweiden ist in die Saison gestartet und feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Es gibt auch ein paar Neuerungen. MZ hat Inhaberin Manuela Wolke besucht.

Wie die Wasserskianlage in Hohenweiden in die Saison gestartet ist

Inhaberin Manuela Wolke und Stammgast Lars Heyer freuen sich, dass die Wasserskisaison auf der Kiesgrube in Hohenweiden gestartet ist.

Hohenweiden/MZ - Die Wasserskisaison auf der Kiesgrube in Hohenweiden ist gestartet. Das Wasser ist zwar noch kalt, doch das gute Wetter am vergangenen Wochenende hat Inhaberin Manuela Wolke schon einige Besucher beschert. Auch die Gastronomie laufe gut. „Wenn gutes Wetter ist, haben wir immer guten Zulauf“, erzählt die 42-Jährige und hofft auf viele warme Tage in den kommenden fünf Monaten.