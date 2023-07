Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Saalekreis/MZ - Das heiße Wetter mit Temperaturen teilweise weit über 30 Grad Celsius hat den Freibädern besuchereiche Tage beschert. „Wir haben sehr guten Besucherzuspruch und regelmäßig über Tausend Gäste“, zog Volker Stein, Fachbereichsleiter Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung der Stadt Leuna, im jüngsten Hauptausschuss eine erste Bilanz zur diesjährigen Waldbad-Saison. An den besonders heißen Tagen habe es bis zu 1.900 Gäste am Tag gegeben. Positiv sei auch, dass der Badebetrieb bisher ruhig verlaufe, was das Thema Sicherheit und Ordnung anbelangt.