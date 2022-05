Wie der Weg in die Jugend im südlichen Saalekreis gefeiert wird

In vielen Gemeinden finden zur Zeit Jugendweihen, Konfirmationen oder andere Alternativen statt. Wie gut das Angebot genutzt wird und was der Unterschied ist.

An der Borlachschule feierten 20 Jugendliche ihren Eintritt in das Erwachsensein.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ - Jugendweihe, Lebenswende, Konfirmation – auch wenn die Bezeichnungen unterschiedlich ausfallen, so haben sie doch alle etwas gemeinsam: Die Kinder finden ihren Weg in das Jugendalter und junge Erwachsensein. Doch warum gibt es so viele verschiedene Bezeichnungen? „Wir hätten 50.000 Euro zahlen müssen, hätten wir es Jugendweihe genannt, weil das ein geschützter Begriff ist“, erklärt Alexander Kney von dem Verein Solejugend in Bad Dürrenberg.