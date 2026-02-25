weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Regionales BBQ aus Langeneichstädt: Wie der Pulled-Pork-Pionier „Fleischerlei“ sein Jubiläum feiert – und welche Überraschung Gäste jetzt erwartet

Regionales BBQ aus Langeneichstädt Wie der Pulled-Pork-Pionier „Fleischerlei“ sein Jubiläum feiert – und welche Überraschung Gäste jetzt erwartet

Michael Teichmann aus Langeneichstädt trat vor zehn Jahren mit „Fleischerlei“ an, die Imbiss-Kultur in der Region besser zu machen. Die Ideen dafür sind ihm nie ausgegangen. Auch Vegetarier finden auf seiner Speisekarte etwas Leckeres.

Von Diana Dünschel 25.02.2026, 14:00
Michael und Josefine Teichmann aus Langeneichstädt sind der Familienbetrieb „Fleischerlei“.
Michael und Josefine Teichmann aus Langeneichstädt sind der Familienbetrieb „Fleischerlei“. (Foto: Diana Dünschel)

Langeneichstädt/MZ. - Was im Jahr 2016 mit einer Idee und dem damals fast unbekannten Gericht „Pulled Pork“ begann, feiert nun Zehnjähriges: Der Imbiss & Caterer „Fleischerlei“ aus Langeneichstädt. Die diesjährige Saison beginnt am 3. März.