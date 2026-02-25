Regionales BBQ aus Langeneichstädt Wie der Pulled-Pork-Pionier „Fleischerlei“ sein Jubiläum feiert – und welche Überraschung Gäste jetzt erwartet
Michael Teichmann aus Langeneichstädt trat vor zehn Jahren mit „Fleischerlei“ an, die Imbiss-Kultur in der Region besser zu machen. Die Ideen dafür sind ihm nie ausgegangen. Auch Vegetarier finden auf seiner Speisekarte etwas Leckeres.
25.02.2026, 14:00
Langeneichstädt/MZ. - Was im Jahr 2016 mit einer Idee und dem damals fast unbekannten Gericht „Pulled Pork“ begann, feiert nun Zehnjähriges: Der Imbiss & Caterer „Fleischerlei“ aus Langeneichstädt. Die diesjährige Saison beginnt am 3. März.