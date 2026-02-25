Regionales BBQ aus Langeneichstädt Wie der Pulled-Pork-Pionier „Fleischerlei“ sein Jubiläum feiert – und welche Überraschung Gäste jetzt erwartet

Michael Teichmann aus Langeneichstädt trat vor zehn Jahren mit „Fleischerlei“ an, die Imbiss-Kultur in der Region besser zu machen. Die Ideen dafür sind ihm nie ausgegangen. Auch Vegetarier finden auf seiner Speisekarte etwas Leckeres.