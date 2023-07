Mirko Wagner ist der neue Vorsitzende des Kirchfördervereins in Lochau. Er hat viele Ideen zur Nutzung des Gotteshauses und möchte Experimente wagen.

Wie der Förderverein die Kirche in Lochau neu beleben will

Mirko Wagner sitzt vor der St.-Annen-Kirche in Lochau. Obwohl er selbst nicht religiös ist, liegt im viel am Erhalt des Gotteshauses.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lochau/MZ - Es war an der Zeit, dass der Förderverein der St.-Annen-Kirche in Lochau frischen Wind bekommt. Deshalb stand vergangenen November ein Vorstandswechsel an. Seitdem ist Mirko Wagner Vorsitzender. Mit dem neu gewählten Vorstand möchte er den Förderverein neu ausrichten und hat viele Ideen, wie man das Gotteshaus künftig nutzen könnte – über die kirchliche Nutzung hinaus.