Wie der Drachenbootsport auch Brustkrebskranken hilft

Acht Mannschaften haben am 15. Drachenbootspektakel in Großkayna teilgenommen. Darunter waren auch die „Pink Dragons“.

Grosskayna/MZ - Zwar sind nicht so viele Teams an den Start gegangen, wie es vor der Coronapandemie üblich war - die Stimmung am Südfeldsee in Großkayna war trotzdem gut. Bei bestem Wetter fand am Wochenende nach zwei Jahren Zwangspause das 15. Drachenbootspektakel statt, zu dem der SV Großkayna eingeladen hatte. „Wir haben acht Mannschaften im Sport- und Fun-Bereich“, sagt Ingo Böhme, Leiter der Drachenboot-Abteilung beim SV. Theoretisch hätten bis zu 16 Teams mitmachen können. „Das muss jetzt erstmal wieder anlaufen.“ Die teilnehmenden Mannschaften sind Strecken von 100, 300, 500 sowie 2.000 Metern gefahren. Normalerweise ist ein Drachenboot mit 20 Personen besetzt. Es gab aber auch vier kleinere Boote mit jeweils zehn Sportlern.