Störche sind zurück im Saalekreis Wie das qualvolle Sterben von Jungtieren 2025 verhindert werden soll

Die ersten Störche sind aus dem Winterquartier in den südlichen Saalekreis zurückgekehrt. Die Horste in Lössen und im Werder in Merseburg sind schon besetzt. Was 2025 jeder tun kann, um ein massenhaftes Sterben von Jungtieren an Gummiringen wie in den Vorjahren zu verhindern.