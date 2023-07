Mit einem neuen Radarturm will der Deutsche Wetterdienst die Vorhersagen im Raum Halle-Leipzig verbessern. Am favorisierten Standort Zöschen gibt es aber Widerstand. Die Anwohner sorgen sich vor Strahlung.

Merseburg/MZ - Schwere Gewitter, Starkregen, Sturmböen – möglichst präzise zu wissen, wann und wo solche Wetterkapriolen auftreten, ist wichtig, nicht nur für den Luftverkehr, sondern auch um etwa lokale Warnungen herausgeben zu können. Zuständig für die entsprechenden Prognosen ist der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der unterhält zu diesem Zweck einen Verbund aus Radarstationen, die die Atmosphäre beobachten. „Doch es gibt Regionen, in denen die unteren Atmosphärenschichten nicht gut abgedeckt sind“, erklärt Anna Klameth. Deshalb will der DWD nun bundesweit vier neue Wetterradare aufstellen. Eines davon in der Region Halle-Leipzig. Favorit ist derzeit ein Standort bei Zöschen.

Klameth ist Koordinatorin des Projekts und erklärt, dass die vorhandenen Radare zwar eine Abdeckung von 150 Kilometer im Umkreis hätten. Doch je größer die Entfernung sei, desto mehr würden sie nur noch die oberen Schichten der Atmosphäre abdecken. Ein Großteil des Wetters spiele sich aber darunter in den zwei Kilometern über dem Boden ab. Kann dieser Teil der Atmosphäre nicht so gut beobachtet werden, leidet darunter die Genauigkeit der Prognosen.

Ortschaftsrat sorgt sich vor Strahlung

Bei den Planungen für die „Lückenfüllerradare“ hat der DWD nun geschaut, wo es noch dicht besiedelte Gebiete mit Unterdeckung gibt. Der Raum Halle-Leipzig ist so eines. In dieser Region haben Klameth und ihre Kollegen nun nach einem passenden Standort gesucht. Das gestalte sich schwierig, berichtet sie, denn bestimmte Kriterien müssten erfüllt sein. Ausreichend Abstand zu Windrädern, die die Messdaten sonst verfälschen könnten, möglichst auch zu Bergen oder Hochhäusern. „Zöschen war da bisher unser Favorit.“

Es geht um eine Privatfläche westlich des Leunaer Ortsteils, an dem Weg, der in Höhe der Tankstelle von der B181 abzweigt und in Richtung Luppe führt. Der DWD hat seinen Plan kürzlich im Ortschaftsrat vorgestellt und stieß dort auf Ablehnung, wie Ortsbürgermeister Christian Groß vergangene Woche im Bauausschuss schilderte. Nachdem die Kommune auf Anfrage keine Fläche zur Verfügung stellen konnte, sei man nun erstaunt gewesen, dass der Wetterdienst bei einem privaten Inhaber fündig geworden sei. „Wir haben uns im Ortschaftsrat einstimmig dagegen ausgesprochen, weil es zu nah an der Wohnbebauung steht.“ Die Zöschener seien ohnehin schon belastet, klagte Groß. 100 Meter weiter westlich werde die neue Stromtrasse Suedostlink gebaut, im Süden des Dorfes vielleicht bald die Auenumgehung B181n.

Das sagt das Bundesamt für Strahlenschutz

Sorgen machte der Zöschener Ortsvertretung wohl vor allem die Strahlung. Die gebe es, bestätigt Klameth. Ein Radar arbeitet wie eine Mikrowelle mit elektromagnetischen Wellen. Allerdings müsse man den Bau ohnehin durch eine Aufsichtsbehörde prüfen lassen: „Die legt fest, welche Sicherheitsabstände notwendig wären.“ Die DWD-Mitarbeiterin betont jedoch, die Gefährdung am Boden sei gering, weil das Radar nie gen Erde gerichtet sei. Strahlung gebe es vor allem auf Höhe des Radoms.

So heißt die meist weiße und aus der Ferne kugelförmige Abdeckung des Radars. Das soll auf einem mindestens 30 Meter hohen Beton oder Stahlturm stehen. In Zöschen stünde der weiter weg von der Wohnbebauung als an manch bestehendem Standort. Im Ostseebad Warnemünde betreibt der DWD etwa ein Radar auf dem Dach der Jugendherberge. Das Bundesamt für Strahlenschutz schreibt zum Gefährdungspotential durch Wetterradare: „Beeinträchtigungen für die Bevölkerung sind nicht zu erwarten.“

Alternative Klobikauer Halde?

Der Ortschaftsrat hat laut Groß nun vorgeschlagen, den Turm weiter weg von den Häusern zu bauen. „Ich will keine Mikrowelle da haben.“ Offen ist wie der DWD mit der Ablehnung aus Zöschen umgeht. Wie Bauamtsleiter Silvio Lämmerhirt erklärte, ist der Wetterdienst formal nicht auf Zustimmung der Ortschaft oder der Stadt Leuna angewiesen. Die Genehmigungsbehörde könnte das gemeindliche Einvernehmen ersetzen, Leuna dann allenfalls klagen, um den Bau zu verzögern.

„Wir sind noch in Abstimmung, wie wir damit umgehen“, sagt Klameth. Zöschen war bisher der Favorit. Andere Orte, die den Kriterien entsprechen, zu finden, sei schwierig. Der DWD hatte in Bad Lauchstädt auch schon wegen der Klobikauer Halde angefragt. Die Stadt signalisierte Gesprächsbereitschaft. Der Nachteil dort, erläutert Klameth, sei aber, dass die Halde ein Naturschutzgebiet ist.