Wetter startet im Saalekreis mit einem Rekord in 2023

Zu warm war der Jahresstart an den Messstationen in Bad Lauchstädt und Querfurt. Der Deutsche Wetterdienst gibt zudem eine Prognose für die kommenden Wochen.

Querfurt/Leipzig/MZ - So warm wie 2022 ist noch kein Jahr zu Ende gegangen, so warm 2023 noch keines gestartet – zumindest nicht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. An der Station Bad Lauchstädt laufen die immerhin schon seit 1947.