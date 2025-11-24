Am zweiten Prozesstag spricht der Bandenchef als Zeuge vor dem Gericht.

Wer sagt die Wahrheit über das mutmaßliche Drogenbanden-Mitglied?

Für das Landgericht Halle gilt es, zu prüfen, ob der Angeklagte Teil einer Drogenbande war und als Mittelmann Drogen weiterverkauft hat.

Halle/Querfurt/MZ. - Der Angeklagte sitzt, in Jeans und dunkelgrünem Kapuzenpullover bekleidet, bereits neben seinem Verteidiger im Gerichtssaal des Landgerichts Halle, als zwei Justizbeamte einen Mann mit Fußfesseln und Handschellen hereinbringen. Dieser ist der Bandenchef einer Drogenbande und soll als Zeuge vor Gericht aussagen.