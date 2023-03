Wer hinter der Strohpuppe an der L 183 in Burgliebenau steckt

Die Strohpuppen-Gruppe von Burgliebenau war am Sonntag wieder im Einsatz und hat umdekoriert.

Burgliebenau/MZ - Jeder, der regelmäßig die Landstraße 183 entlangfährt, kennt sie – die Strohpuppe von Burgliebenau. Mal Weihnachtsmann, mal Gärtner, mal Vampir: Die riesige Figur fällt durch ihre regelmäßig wechselnden, kreativen Kostümierungen auf und zaubert zahlreichen Menschen, die an ihr vorbeikommen, ein Lächeln ins Gesicht. Am Sonntag hat sich die Strohpuppe von einem Schneemann in einen Osterhasen verwandelt, um den Frühling einzuläuten. Aber wer steckt eigentlich dahinter?