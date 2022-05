Wenn Richter versetzt werden: So geht das Amtsgericht Merseburg mit Schwänzern um

Wie das Amtsgericht in Merseburg damit umgeht, wenn Angeklagte oder Zeugen mit Abwesenheit glänzen.

Merseburg/MZ - Nach einer Messerstecherei in Merseburg-Süd am 26. September vergangenen Jahres gab es am Amtsgericht zwei Verhandlungen. Zunächst wurde ein 21-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Er hatte sich mit einem Messer gewehrt, als er von Alex B. mit einem Messer attackiert wurde, und diesen dabei lebensgefährlich verletzt.