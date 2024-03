So sehen Sieger aus: Das Männerballett des Günthersdorfer Carnevalsclubs Blau-Weiß ist am Samstagabend in Staßfurt Landesmeister geworden.

Günthersdorf/Staßfurt/MZ. - So sehen Sieger aus: Das Männerballett des Günthersdorfer Carnevalsclubs Blau-Weiß ist am Samstagabend in Staßfurt Landesmeister im Karneval-Landesverband geworden. Sie erreichten 411 von 420 möglichen Punkten - ein Spitzenergebnis. Und auch der zweite Platz geht in den Saalekreis.