Braunsbedra/MZ - Reisebüros mit ihren starren Öffnungszeiten, die oft noch samstags geschlossen haben, sind nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen wollen dann ihren Urlaub planen, wenn sie Feierabend und Muße haben, also abends oder am Wochenende und am liebsten vom Sofa aus. Doch den Service eines festen Ansprechpartners statt einer unpersönlichen Online-Plattform sollte es trotzdem geben. Das ist die Erfahrung von Julia Keil, die deshalb ihr Konzept eines 24-Stunden-Reisebüros entwickelte, sich damit im November selbstständig machte und in der Region nun etwas völlig Neues anbietet.

