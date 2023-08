Das Ehepaar Knorr aus Merseburg betreibt nebenberuflich einen ganz besonderen Stand-up-Paddling-Verleih an der Hasse in Roßbach. Dort funktioniert alles automatisch.

Familie Knorr vor ihrer Ausleihstation für Stand-up-Paddling an der Hasse in Roßbach.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rossbach/MZ - In einer Minute aufs Wasser. Das versprechen Domenica und Steven Knorr allen Fans von Stand-up-Paddling (SUP) an ihrer Ausleihstation an der Hasse in Roßbach. Das Besondere daran: Alles funktioniert automatisch. Man scannt mit dem Handy einen QR-Code, bezahlt, es öffnet sich wie bei der Paketstation eine Tür des Ausleihcontainers, und schon hat man ein Board und ein Paddel und kann loslegen (siehe auch: heiuki.com).