Saalekreis/MZ. - Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von schwerbehinderten Menschen einzustellen. Im Saalekreis erfüllen nach Angaben der Agentur für Arbeit nur gut 32 Prozent der Arbeitgeber diese Quote (Stand 2021). Denn oft ist die Vermittlung beeinträchtigter Personen in den ersten Arbeitsmarkt eine Herausforderung. Vorurteile und Diskriminierung zählen noch immer zu den häufigsten Problemen. Aber auch fehlende Barrierefreiheit in den Betrieben oder mangelnde Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten führen dazu, dass Schwerbehinderten der Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt erschwert wird. Dabei können Unternehmen von der Inklusion profitieren.