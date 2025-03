Merseburg/MZ. - Teil der Nachwuchssportlerehrung des Kreissportbundes Saalekreis (KSB) war am Sonntag die Verleihung des „Junior-Engagement-Preises Trainerin/Übungsleiterin“ des KSB. Dabei werden junge Trainer für besondere Leistungen in ihrem Sportverein gewürdigt. Geehrt wurden in diesem Jahr Lisa Zintsch vom SV Wallendorf 1889, Abteilung Badminton, und Max Noack vom Verein Shorai-Do Kempo Dojo Merseburg, die sich beide überrascht und gerührt zeigten.

