Welche Neuerungen es diese Saison am Wallendorfer und Raßnitzer See gibt

Parken am Wallendorfer und Raßnitzer See ist kostenpflichtig. Ein Betreiber soll für Ordnung und Sicherheit sorgen. Es geht dabei auch um den Naturschutz.

Der Parkplatz am Wallendorfer See ist nun kostenpflichtig. Vor Ort trafen sich der Betreiber und Vertreter der Gemeinde zum Gespräch.

Schkopau/MZ - Die Badezeit hat begonnen, die Sommerferien stehen kurz bevor. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Wallendorfer See. Hier gibt es eine Neuerung: Der Parkplatz wird erstmals bewirtschaftet. Die Gemeinde hat den Parkplatz an einen Betreiber verpachtet, der für Ordnung und Sicherheit sorgen soll. Dabei geht es auch um den Naturschutz, denn das Areal rund um den See ist ein Naturschutzgebiet.