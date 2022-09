Weizen gut, Zucker knapp, Hackfrüchte „katastrophal“

Bad Dürrenberg/Liederstädt/MZ - „Die Zuckerrübe wird spannend“, sagt Matthias Ulrich, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg. „Der Regen kam für sie zu spät.“ Die Blätter würden hängen, man müsse jetzt gucken, was rauskommt. Die Antwort bekommen die Landwirte in diesem Jahr früher als sonst. Als Reaktion auf die drohende Gasknappheit hätten die Zuckerfabriken die Rübenkampagne einige Wochen nach vorn verschoben, berichtet Kreisbauernchef Jan-Friedrich Rohlfing. Schon in den kommenden Tagen geht es los. Zucker ist derzeit ohnehin ein Sorgenkind der Landwirtschaft: „Er ist aktuell weltweit knapp und teuer“, berichtet Rohlfing. „Im letzten Jahr hat die Tonne 380 Euro gekostet, jetzt geht es auf 1.000 Euro zu.“ Das führe auch im Supermarkt zu Verteuerung und Verknappung des Angebots: „Hinzu kommt jetzt eine schlechte Rübenernte in Mitteleuropa.“