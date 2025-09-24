Mit der Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe ist der Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs aus dem südlichen Saalekreis noch nicht beendet. Nach MZ-Informationen gibt es weitere Vorwürfe gegen den Mann.

Weitere Vorwürfe gegen Stiefvater aus dem Saalekreis

Gegen einen Mann, der gerade wegen des Missbrauchs Schutzbefohlener verurteilt wurde, gibt es weitere Vorwürfe (Symbolbild).

Halle/Merseburg/MZ - Der Mann ist gerade wegen des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener verurteilt worden. Doch das wird möglicherweise nicht seine letzte Gerichtsverhandlung gewesen sein. Nach MZ-Informationen soll es weitere Vorwürfe gegen den Mann geben.