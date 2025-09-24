weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Verurteilung am Landgericht Halle: Weitere Vorwürfe gegen Stiefvater aus dem Saalekreis

Mit der Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe ist der Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs aus dem südlichen Saalekreis noch nicht beendet. Nach MZ-Informationen gibt es weitere Vorwürfe gegen den Mann.

Von Undine Freyberg 24.09.2025, 07:00
Gegen einen Mann, der gerade wegen des Missbrauchs Schutzbefohlener verurteilt wurde, gibt es weitere Vorwürfe (Symbolbild). (Foto: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

Halle/Merseburg/MZ - Der Mann ist gerade wegen des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener verurteilt worden. Doch das wird möglicherweise nicht seine letzte Gerichtsverhandlung gewesen sein. Nach MZ-Informationen soll es weitere Vorwürfe gegen den Mann geben.