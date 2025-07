Der Vorsitzende vom Dorfklub Weißenschirmbach, Peter Hinkeldey, bringt in seinem Heimatort Infotafeln an markanten Häusern und Stellen an, um an deren Geschichte zu erinnern und sie Menschen näherzubringen.

Weißenschirmbach/MZ. - An der Dorfkirche, an der „Schnitter-Kaserne“, an einem ehemaligen Gemischtwarenladen, am Kulturhaus und am einstigen Backhaus sowie an der Hungerquelle und am Riesen-Mammutbaum in Weißenschirmbach sind Informationstafeln angebracht worden, auf denen über die Geschichte der Gebäude und Orte in Wort und Bild berichtet wird.