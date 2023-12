Am Donnerstag, 21. Dezember, startet der traditionelle Weihnachtszauber in Querfurt. Das Geschehen auf der Burg wird diesmal noch größer als in den Vorjahren, denn nach Abschluss der Sanierung steht wieder die gesamte Fläche zur Verfügung. Für Freitag hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident seinen Besuch angekündigt.

Weihnachtszauber in Querfurt - Lichterglanz auf der Burg und in der Altstadt

Querfurt/MZ - Die Burg und die Altstadt von Querfurt kleiden sich in den nächsten Tagen in ein festliches Gewand. Der Duft von Glühwein, Mandeln und Waffeln wird zu schnuppern, Weihnachtsmusik zu hören, der Weihnachtsmann anzutreffen sein – der Querfurter Weihnachtszauber soll dafür sorgen, dass die Besucher kurz vor dem Fest in Weihnachtsstimmung versetzt werden. Da in diesem Jahr der vierte Adventssonntag und Heiligabend zusammenfallen, findet die Veranstaltung von Donnerstag, 21. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, statt.