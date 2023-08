Weil in diesem Jahr der vierte Sonntag im Advent zugleich Heiligabend ist, fällt er als Veranstaltungstag für den beliebten Weihnachtsmarkt in Querfurt weg. Trotzdem soll es drei Veranstaltungstage geben.

So startete der Weihnachtszauber auf Burg Querfurt im Jahr 2022.

Querfurt/MZ - Gute Nachricht für Freunde vom beliebten Weihnachtszauber in Querfurt: Obwohl in diesem Jahr der vierte Sonntag im Advent als Veranstaltungstag entfällt, weil zugleich Heiligabend ist, wird es trotzdem drei Veranstaltungstage für den Weihnachtsmarkt auf der Burg und in der Altstadt geben.