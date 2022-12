35.000 Besucher im Saalekreis Weihnachtsmärkte 2022 erfolgreich: Bad Lauchstädt und Merseburg denken über größere Pläne für 2023 nach

Die Schlossweihnacht in Merseburg und der Christkind'l-Markt in Bad Lauchstädt waren für die Städte ein großer Erfolg. Besuche kamen in Scharen. Stellenweise reichten die Vorräte der Händler nicht. Die Kommunen denken für 2023 deshalb bereits über mehr nach.